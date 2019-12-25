Максим Решетников сообщил, что механизм может быть одобрен во втором полугодии.

Минэкономразвития в мае внесет в кабмин пакет документов по "зеленому" финансированию. Об этом сообщил глава профильного ведомства России Максим Решетников в рамках выступления на Биржевом форуме. Чиновник уточнил, что пакет документов формировала рабочая группа. Инициатива будет внесена на рассмотрение правительству в следующем месяце. Проект будет изучен специалистами за июнь.

Весь пакет документов сейчас разработан… Сейчас весь пакет находится на согласовании, в мае мы должны внести в правительство. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Решетников полагает, что документы, регулирующие "зеленое" финансирование, могут быть приняты Россией уже во втором полугодии, после чего механизм будет запущен по стране. Напомним, что предложение включает в себя введение таксономии - классификации и соотнесения с механизмами финансирования "зеленых" проектов, а также переходных программ; отбор верификаторов; модельную методику верификации.

Решетников заявил о необходимости ограничить демпферную политику.

Видео: YouTube / Moscow Exchange