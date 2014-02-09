Минэкономразвития: турпоток на Дальний Восток вырос на 7,3%

Дмитрий Вахруков сообщил о статистике по приезжающим в регион путешественникам.

Туристический поток на Дальний Восток за первые семь месяцев 2025 года вырос на 7,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономического развития страны Дмитрий Вахруков, выступая на сессии "Туризм – драйвер экономики впечатлений Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году.

Дальний Восток за семь месяцев текущего года показал рост 7,3%. Это выше среднероссийских темпов, нам приятно это видеть. Доля Дальнего Востока в туристических поездках по стране год за годом увеличивается и уже превышает 5%, хотя еще несколько лет назад было 4,5%. Поэтому видим, что на туристическом рынке макрорегион играет всю большую роль. Дмитрий Вахруков, замглавы Минэкономразвития РФ

Эксперт заметил, что положительная динамика в регионе связана с развитием местной инфраструктуры. В частности, количество номерного фонда на Дальнем Востоке увеличилось только за прошлый год на семь процентов. На сегодняшний день здесь действуют 64,5 тысяч номеров для гостей. Дополнительно растет интерес иностранных путешественников, прежде всего, к Дальнему Востоку. В 2024 году въездной туристический поток на территорию макрорегиона страны вырос на 65 процентов по сравнению с предыдущим. За первые полгода 2025 года 76 тысяч иностранцных граждан приехало на Дальний Восток.

