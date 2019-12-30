Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии 2020 года

Национальная валюта будет укрепляться благодаря сохранению уровня кредитных ставок.

В течение первых шести месяцев 2020 года продолжится тренд на укрепление рубля и закрепление инфляции ниже 3%. Такой прогноз дало Минэкономики РФ. Данные приводятся в подготовленном ведомством мониторинге "Картина кредитования" (.pdf).

Национальная валюта будет укрепляться благодаря сохранению уровня кредитных ставок и реализация текущих бюджетных параметров. В ноябре 2019 года кредитное предложение оставалось низким.

Однако во втором полугодии темпы роста будут стремиться к нулю.

Госзнак: в Банке России следят за чистотой банкнот.

Видео: YouTube / Science