Госзнак: в Банке России следят за чистотой банкнот

Купюры обрабатывают антисептиком во время производства.

В "Гознаке" рассказали о том, как в Банке России следят за чистотой банкнот.

Как рассказало "Экономика сегодня", разъяснение стало ответом на заявление Роспотребнадзора. Ранее в ведомстве сказали о том, что банкнота может быть рассадником инфекций.

Во время производства на купюры добавляются специальные средства, которые воздействуют на вредные организмы, а при загрязнении их уничтожают. Антисептические вещества обеспечивают не только безопасность, но и долговечность бумажных денег. Российские банкноты изначально не являются средой для размножения бактерий, подвели итог в пресс-службе "Госзнака".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России.

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