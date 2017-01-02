  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госзнак: в Банке России следят за чистотой банкнот
Сегодня, 22:17
42
nadezhda_sib

Госзнак: в Банке России следят за чистотой банкнот

0 0

Купюры обрабатывают антисептиком во время производства.

В "Гознаке" рассказали о том, как в Банке России следят за чистотой банкнот. 

Как рассказало "Экономика сегодня", разъяснение стало ответом на заявление Роспотребнадзора. Ранее в ведомстве сказали о том, что банкнота может быть рассадником инфекций. 

Во время производства на купюры добавляются специальные средства, которые воздействуют на вредные организмы, а при загрязнении их уничтожают. Антисептические вещества обеспечивают не только безопасность, но и долговечность бумажных денег. Российские банкноты изначально не являются средой для размножения бактерий, подвели итог в пресс-службе "Госзнака". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии