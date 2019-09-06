Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

В годовом выражении инфляция замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.

Из опубликованного мониторинга Минэкономразвития стало известно, что инфляция в России в сентябре ожидается на нулевом уровне. В годовом выражении инфляция замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.

В Минэкономразвития отметили, что по итогам текущего года инфляция может оказаться уже ниже нового прогноза. Министерство в конце августа понизило прогноз до 3,8% с 4,3%, сейчас ожидается рост цен по итогам года в интервале 3,6-3,8%.

Однако, в августе в Петербурге инфляция не замедлилась из-за роста цен на продукты питания.

Видео: YouTube/ Amazing Technology