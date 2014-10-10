Минэкономики предлагает увеличить госрасходы

Ведомство также предлагает временно сохранить корректировку бюджетного правила, которая была внесена на период пандемии.

Минэкономики предлагает в 2022 – 2024 годах на 1,8 трлн рублей увеличить госрасходы. Сделать это предлагается за счет сохранения корректировки бюджетного правила и наращивания заимствований, пишут "Ведомости".

В письме заместителя главы Минэкономики Полины Крючковой в аппарат правительства приводится перечень мер. Однако в Минфине считают, что о конкретных бюджетных параметрах пока говорить преждевременно.

В Минэкономики в свою очередь считают, что исходя из обновленного маркропрогноза необходимо повысить прогноз бюджета. Его предлагают увеличить на 2,4 трлн рублей в сумме на три года. По информации издания, Минфин предлагает на 1,7 трлн рублей увеличить доходы. Уточненный план расходов Минфина предполагает на 1,1 трлн руб. меньше трат, чем у Минэкономики.

Кроме того, Минэкономики предлагает временно сохранить корректировку бюджетного правила, которая была внесена на период пандемии.

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