К 2030 году экспорт чая из России может вырасти на 45,6%

В 2020 году Россия заняла 11 место в рейтинге крупнейших экспортеров чая.

Экспорт чая из России к 2030 году может вырасти на 45,6% и может составить 30 тыс. тонн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

В сообщении говорится, что Россия является нетто-импортером чая, а также входит в том-3 крупнейших мировых импортеров.

"Однако, несмотря на это, на протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика экспортных поставок чая (увеличение поставок на зарубежные рынки в 2020 году относительно 2016 года составило 39,2% в натуральном выражении и 38,3% в стоимостном), что позволило России по результатам 2020 года подняться на 11 место в рейтинге крупнейших экспортеров чая", - отмечается в сообщении.

По словам экспертов, на зарубежные рынки в 2020 году Россия поставила 20,6 тонн продукции. Это на 3,5% выше, чем годом ранее. Выручка от экспорта составила 105,9 млн долларов, что на 1.9% больше, если сравнивать с показателем в 2019 году.

При этом с января по май этого года Россия экспортировала 8,8 тыс. тонн чая. Такие данные приводит ФТС России.

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