Минэкономразвития предлагает расширить круг получателей господдержки

Предприятиям хотят дать возможность уточнить предприятиям вид основной деятельности до 1 июля 2020 года.

Минэконразвития предлагает расширить круг получателей господдержки на 200 тысяч новых субъектов МСП. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо ведомства премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Глава ведомства Максим Решетников указывает, что многие предприятия не смогли попасть в список компаний, которым поможет государство во время пандемии коронавируса. Причина в том, что вид деятельности, который указан у бизнеса в ОКВЭД, ЕГРИП или ЕГРЮЛ не соответствует действительности, так как компания работает в другой отрасли.

В Минэкономразвития хотят дать возможность уточнить предприятиям вид основной деятельности до 1 июля 2020 года. Это даст возможность получить государственную поддержку более 200 тысячам фирм.

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Видео: kremlin.ru