Минцифры проработает автоматическое получение льгот участниками СВО до конца года

Максут Шадаев рассказал о принятии плана, рассчитанного до начала 2028 года.

Российское министерство по цифровому развитию проработает автоматическое получение льгот участниками специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей до конца текущего года. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник из федерального правительства отметил, что на прошлой неделе власти в целом одобрили план по дальнейшему переводу государственных услуг в электронный формат. Важным вопросом эксперт назвал внедрение онлайн-платформы, переход на проактивное назначение мер государственной поддержки граждан, а также обеспечение работы Фонда защитников Отечества.

Наша задача до конца года - сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти, а чтобы всем тем, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы были назначены. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Максут Шадаев уточнил, что одобренный правительством план по развитию рассчитан до конца 2027 года.

Фото: Вконтакте / Российское общество Знание