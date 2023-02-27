Минцифры планирует эксперимент по внедрению ИИ в госуправление

Чиновники раскрыли планы по использованию современных технологических решений в работе ведомств и министерств.

Российское министерство по цифровому развитию разработало проект постановления о проведении эксперимента по использованию генеративного искусственного интеллекта в работе органов власти. Участие в пилотном проекте будет добровольным как для федеральных, так и региональных ведомств. Специалисты намерены применить ИИ для обработки документов и анализа данных, подготовки типовых ответов на обращения пользователей, помощи в кадровой работе, включая анализ резюме, управления рисками и работы с контентом. Технологии не будут использоваться чиновниками для прогнозирования социально-экономических процессов или работы с государственной тайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и заранее отобранные поставщики.

В Минцифре уточнили, что эксперимент нацелен на оптимизацию работы государственных служащих и сокращение временных затрат. Ранее Федеральная налоговая служба и Роструд были признаны наиболее готовыми к внедрению искусственного интеллекта среди федеральных ведомств.

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Фото: Piter.tv