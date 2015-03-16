Минцифры планирует обеспечить переболевших коронавирусом QR-кодами к 30 июня

В ведомстве хотят настроить интеграцию с Минздравом, чтобы QR-коды были не только у вакцинированных.

Минцифры планирует обеспечить около 9 млн переболевших коронавирусом QR-кодами к 30 июня. Об этом заявил заместитель главы ведомства Олег Качанов в эфире телеканала "Россия 24".

Качанов отметил, что в информационных ресурсах Минздрава есть общий реестр переболевших COVID-19. В Минцифры хотят настроить интеграцию, чтобы QR-коды были не только у вакцинированных.

По нашим планам, 30 июня у нас эта интеграция будет сделана. Олег Качанов, заместитель главы Минцифры

Он также отметил, что в ведомстве готовы предоставить техническую платформу для всех регионов, которые введут систему QR-кодов.

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