Дожди будут идти в Петербурге с ночи до вечера 30 октября

Синоптики предупредили о дождях в Петербурге до вечера пятницы.

Продолжительные дожди ожидаются в Петербурге в пятницу, 30 октября. Осадки начнутся после полуночи и с небольшими перерывами будут идти до вечера. Об этом 29 октября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно прогнозу, первый слабый дождь продлится примерно до 4–5 часов утра. За это время в городе выпадет около 1 мм осадков. После короткой паузы дождливая погода вернётся примерно в 10:00. До вечера ожидается ещё около 3 мм осадков.

При этом заметного похолодания не прогнозируется. Петербург останется под влиянием тёплого антициклона. В субботу, 31 октября, небо будет облачным, но без осадков. В воскресенье, 1 ноября, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV