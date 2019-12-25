Петербуржцев впервые пустят на лёд главной площадки "СКА Арены"

Покататься на коньках на "СКА Арене" можно будет 4 и 7 ноября.

В Петербурге впервые организуют массовые катания на главном льду "СКА Арены". Покататься на коньках все желающие смогут 4 и 7 ноября. Мероприятия приурочат к ноябрьским праздникам, сообщили организаторы.

Катания 4 ноября проведут совместно с хоккейным клубом "Шанхай Дрэгонс", а 7 ноября — при участии СКА. Для посетителей также подготовят музыкальное сопровождение.

В каждый из дней запланировано по 3 сеанса продолжительностью 75 минут. Они пройдут с 14:00 до 15:15, с 16:00 до 17:15 и с 18:00 до 19:15.

Массовые катания организуют на Большой ледовой арене. Вход будет открыт через № 3 со стороны проспекта Юрия Гагарина. Билеты продают на официальном сайте "СКА Арены".

Посетителям необходимо прийти со своими коньками. Прокат инвентаря организовывать не будут.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere