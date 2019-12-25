Минцифры может ограничить проверку QR-кодов приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус"

Максут Шадаев рассказал о проблеме генерации фейковых QR-кодов.

Минцифры России может ограничить проверку QR-кодов официальным приложением "Госуслуги.Стопкоронавирус". Об этом рассказал глава профильного ведомства Максут Шадаев во время старта заявочной кампании по выбору города проведения мероприятия "Игр будущего 2023". Чиновник уточнил, что такая мера рассматривается в связи с созданием в стране большого числа фишинговых сайтов, которые генерируют фейковые QR-коды.

Мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что российское правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроекты с поправками об использовании QR-кодов на транспортных средствах и в общественных местах. Документы будут действовать в РФ с 1 февраля 2022 года. До этого момента идет переходный период. Предположительно, коды станут обязательными вплоть до 1 июня, когда специалисты ожидают по РФ достижение коллективного иммунитета в 80% от ковида.

Чернышенко открыл заявочную кампанию "Игр будущего – 2023".

Фото: YouTube / Российское общество Знание

