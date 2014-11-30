Чернышенко открыл заявочную кампанию "Игр будущего – 2023"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл мероприятие, посвященное старту заявочной кампании по выбору города-организатора "Игр будущего – 2023". Событие состоялось в четверг, 18 ноября.
Вместе с тем, торжественное событие посетили министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители организационного комитета "Игр будущего".
Регионам представили концепцию заявочной кампании. Чернышенко отметил, что масштаб Игр колоссален и требует усилия всех участников. В них пересекаются сразу три направления – спорт, наука и технологии. Организаторы хотят опираться на поддержку бизнес-сообщества и технологических корпораций. Тестовые соревнования запланированы уже на 2022 год.
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Видео: Telegram / Mash
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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