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Вчера, 22:36
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Чернышенко открыл заявочную кампанию "Игр будущего – 2023"

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Тестовые соревнования запланированы уже на 2022 год.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл мероприятие, посвященное старту заявочной кампании по выбору города-организатора "Игр будущего – 2023". Событие состоялось в четверг, 18 ноября.

Вместе с тем, торжественное событие посетили министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители организационного комитета "Игр будущего".

Регионам представили концепцию заявочной кампании. Чернышенко отметил, что масштаб Игр колоссален и требует усилия всех участников. В них пересекаются сразу три направления – спорт, наука и технологии. Организаторы хотят опираться на поддержку бизнес-сообщества и технологических корпораций. Тестовые соревнования запланированы уже на 2022 год.

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Видео: Telegram / Mash

Теги: игры будущего -2023, наука, спорт, технологии, чернышенко
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

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emenidon
Вчера 23:31

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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