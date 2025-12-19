Минцифры: более 5,4 млн абонентов в 2025 году сменили оператора, сохранив номер

Услуга была востребованной в прошлом году.

Свыше 5,4 миллионов российских абонентов мобильной связи сменили свою компанию-оператора с сохранением телефонного номера. Соответствующими данными с журналистами поделились представители министерства по цифровому развитию. В профильном ведомстве федерального правительства уточнили, что речь идет о самом высоком показателе, зафиксированном с момента внедрения услуги в 2013 году. Уточняется, что в 2024 году пользователи перенесли около трех миллионов номеров.

За 2025 год было перенесено более 5,4 млн номеров - это самый высокий годовой показатель с 2013 года, когда в России была внедрена эта услуга. сообщение от пресс-слкжбы Минцифры РФ

Рекордный же показатель в 2025 году за месяц был зафиксирован в декабре, когда гражданами было перенесено свыше 650 тысяч номеров. Чиновники считают, что на рост показателей влияют новые тарифы компаний и акции, предлагаемые операторами.

