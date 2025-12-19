Более тысячи точек бесплатного Wi-Fi работает для петербуржцев и туристов

Сеть "SPB_FREE" охватывает парки, остановки, метро и библиотеки.

Жители и гости Санкт-Петербурга могут бесплатно пользоваться интернетом более чем в тысяче общественных точек по всему городу. Сеть доступа "SPB_FREE" продолжает развиваться, охватывая парки, остановки общественного транспорта, станции метро, библиотеки и другие популярные локации. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Даже если мобильный интернет недоступен, жители и гости города могут оставаться на связи, подключившись к сети "SPB_FREE". Александр Бельский, председатель Заксобрания Петербурга

Успешным примером развития проекта стал пилот на Дворцовой площади во время новогодних праздников. Там было увеличено количество точек доступа, что позволило обслужить тысячи подключений и обеспечить трафик в сотни гигабайт за короткий срок. Эксперимент подтвердил востребованность услуги в местах массового скопления людей.

На мой взгляд, расширение сети бесплатного Wi-Fi является важной социальной инициативой, которая заслуживает дальнейшего развития. Стабильный и безопасный доступ в интернет стал неотъемлемой частью жизни в современном мегаполисе. Александр Бельский, председатель Заксобрания Петербурга

Развитие публичной сети Wi-Fi рассматривается как одна из мер по повышению комфорта городской среды и цифровой доступности для всех категорий граждан.

Ранее Piter.TV сообщал, что Минцифры рассчитывает на коммерческий запуск сетей 5G в 2026 году.

Фото: Piter.TV