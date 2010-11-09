В начале года число поисковых запросов Wi-Fi в Петербурге выросло на 392%

В Москве зафиксировано повышение интереса на 282%. Таким образом, средний рост в обоих мегаполисах оказался четырёхкратным.

Сервис 2ГИС выявил значительный подъем интереса жителей Москвы и Санкт-Петербурга к доступным точкам беспроводного интернета. Первые два с половиной месяца 2026 года продемонстрировали, что жители Петербурга обращались к картам сервиса для поиска бесплатных точек доступа в Интернет в четыре раза чаще, чем за аналогичный временной отрезок предшествующего года. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Данные показывают, что в 2025 году запросы пользователей о точках Wi-Fi в Санкт-Петербурге выросли на 290% сравнительно с показателями 2024 года. Аналогичный прирост в Москве составил 209%. Примечательно, что в 2024 году отмечалось обратное явление — заметное падение интереса к подобной опции.

Особенно выделяется начало нынешнего года: с начала января до середины марта количество запросов о точках беспроводного доступа в Петербурге увеличилось на 392% по сравнению с первым кварталом 2025 года. В Москве зафиксировано повышение интереса на 282%. Таким образом, средний рост в обоих мегаполисах оказался четырёхкратным.

Представители сервиса обращают внимание, что доступ к карте и поиску Wi-Fi возможен даже в автономном режиме, если предварительно загрузить карты на устройство. В январе 2026 года общее количество доступных точек в Петербурге составило более 1,2 тысячи, а в Москве превышало 5,3 тысячи. Такие точки располагаются преимущественно в кафе, зонах отдыха, культурных учреждениях, магазинах и прочих общественных пространствах. Пользоваться сервисом легко: достаточно ввести запрос "вай-фай" или "Wi-Fi".

Кроме поиска свободных точек доступа, оффлайн-версия карт позволяет пользователям ориентироваться в городских районах, искать заведения, ориентируясь на особенности атмосферы или размер счета, получать сведения о рабочем времени заведений и планировать передвижения на общественном транспорте независимо от наличия интернет-подключения.

Фото: Piter.TV