У дома под Тосно нашли 120-миллиметровую мину "с хвостиком"

О боеприпасе росгвардейцам сообщил житель Войскорово.

Служащие Роосгвардии уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, найденную в поселке Войскорово Тосненского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вызов поступил от местного жителя, который обнаружил боеприпас у своего дома. Как он выразился, это была мина "с хвостиком". Специалистам удалось установить, что снаряд оказался 120-миллиметровым и имел в составе взрыватель.

В результате мину достали из грунта и отвезли на полигон, где она была ликвидирована.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкинском районе нашли останки красноармейца со складом боеприпасов.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области