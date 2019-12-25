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У дома под Тосно нашли 120-миллиметровую мину "с хвостиком"
Сегодня, 9:59
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У дома под Тосно нашли 120-миллиметровую мину "с хвостиком"

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О боеприпасе росгвардейцам сообщил житель Войскорово.

Служащие Роосгвардии уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, найденную в поселке Войскорово Тосненского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вызов поступил от местного жителя, который обнаружил боеприпас у своего дома. Как он выразился, это была мина "с хвостиком". Специалистам удалось установить, что снаряд оказался 120-миллиметровым и имел в составе  взрыватель.

В результате мину достали из грунта и отвезли на полигон, где она была ликвидирована. 

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкинском районе нашли останки красноармейца со складом боеприпасов.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области 

Теги: боеарипасы, ленинградская область, мина, тосно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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