Милонов раскритиковал новое шоу Ольги Бузовой

Напомним, телеведущая и бывшая участница "Дома-2" хочет найти супруга в рамках специального проекта на ТНТ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новое шоу Ольги Бузовой - "Замуж за Бузову". Об этом сообщает издание "Известия".

Напомним, телеведущая и бывшая участница "Дома-2" хочет найти супруга в рамках специального шоу на ТНТ. Депутат, узнав о запуске нового проекта, прокомментировал решение руководства телеканала.

Где они могут найти 15 мужиков, которые будут претендовать на Бузову? Нормальных мужиков таких ни одного даже не найти, особенно в таком формате. Виталий Милонов, депутат.

По мнению Милонова, шоу будут смотреть только "наркоманы и алкоголики".

Приличная девушка так себя вести не может. Надеюсь, что это будет не очень качественное шоу, и смотреть его никто не будет, и они (ТНТ) обанкротятся с ним. Конечно же, подобную передачу нужно показывать только ночью для лентяев, для свободных художников, которые не работают днем, которые могут ночами смотреть телевизор, а днем отсыпаться. Виталий Милонов, депутат.

Милонов также добавил, что после передачи участники шоу не смогут найти спутниц.

После этого они вообще ни одной девушки себе не найдут, потому что девчонки будут их обходить стороной, потому что они скакали там вокруг этой девицы. Виталий Милонов, депутат.

В конце июля депутат резко высказался о творчестве Бузовой. Он сообщил, что певица "не умеет петь и двигается, соответственно, так же, как и поет".

Фото: Twitter / Виталий Милонов.