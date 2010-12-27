Милонов предложил Бузовой научиться лепить пельмени и доить коров

Депутат Госдумы предположил, что это у Ольги получится лучше, чем петь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о творчестве Ольги Бузовой. Он отметил, что телеведущая не умеет петь и двигаться. По мнению политика, лучше бы певица занялась настоящим делом, например, научалась лепить пельмени и доить коров. Об этом сообщают российские СМИ.

Стоит отметить, что Милонов уже не первый раз негативно высказывается о творчестве Бузовой. В мае этого года в сети появилась информация о том, что телеведущая и певица хочет принять участие в "Евровидении-2019". Узнав это, политик назвал Бузову "рептилоидом" из "Дома-2".

Фото: Twitter / Виталий Милонов