Милонов раскритиковал Лайму Вайкуле за высказывание о Крыме

Недавно латвийская певица заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары.

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал высказывания Лаймы Вайкуле о Крыме. Политик считает, что латвийская певица может и дальше не приезжать на полуостров. "Тем, чем она сегодня занимается, является откровенной пародией". Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Ранее на пресс-конференции в Одессе Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары. Якобы европейцам, каковой она себя считает будучи гражданкой Латвии, это делать запрещено.

Недавно Милонов раскритиковал новое шоу Ольги Бузовой.

Фото: Twitter / Виталий Милонов