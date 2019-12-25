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Милонов прокомментировал запрет на курение кальяна в барах на период коронавируса
Сегодня, 20:45
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nadezhda_sib

Милонов прокомментировал запрет на курение кальяна в барах на период коронавируса

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Соответствующее решение посоветовало принять правительство РФ региональным властям.

Правительство РФ рекомендовало регионам временно запретить курение кальяна в заведениях общественного питания из-за распространения коронавирусной инфекции. С середины марта за это же выступал и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Piter.TV узнал о политика, как он воспринял новость о том, что такое решение все-таки приняли.

"Я считаю, это правильно. Кальяны вообще в Петербурге для сомнительных граждан, потому что кальян — это вредная вещь. И вообще нечего всякую гадость в рот тянуть",

— сказал Милонов. 

По мнению члена "Единой России", те, кто курит кальян, копирует худшие традиции востока. 

"Те, кто старался иронизировать на эту тему, теперь уже курят не кальян, а бамбук неравно в сторонке". 

Виталий Милонов отметил, что сейчас время не для пиара, а для реальных действий, поэтому нужно выполнять требования медиков и профессионалов. 

С 26 марта и до конца апреля в Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты.

Фото: Виталий Милонов / Twitter

 

Теги: кальян, коронавирус, милонов
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Картина дня,

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