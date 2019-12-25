Милонов прокомментировал запрет на курение кальяна в барах на период коронавируса

Соответствующее решение посоветовало принять правительство РФ региональным властям.

Правительство РФ рекомендовало регионам временно запретить курение кальяна в заведениях общественного питания из-за распространения коронавирусной инфекции. С середины марта за это же выступал и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Piter.TV узнал о политика, как он воспринял новость о том, что такое решение все-таки приняли.

"Я считаю, это правильно. Кальяны вообще в Петербурге для сомнительных граждан, потому что кальян — это вредная вещь. И вообще нечего всякую гадость в рот тянуть", — сказал Милонов.

По мнению члена "Единой России", те, кто курит кальян, копирует худшие традиции востока.

"Те, кто старался иронизировать на эту тему, теперь уже курят не кальян, а бамбук неравно в сторонке".

Виталий Милонов отметил, что сейчас время не для пиара, а для реальных действий, поэтому нужно выполнять требования медиков и профессионалов.

С 26 марта и до конца апреля в Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты.

Фото: Виталий Милонов / Twitter