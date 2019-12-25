Милонов предложил запретить кальянные в Петербурге на период пандемии коронавируса

В ОАЭ запретили курить кальяны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это уже третья страна Ближнего Востока, где отказались от национального времяпровождения. Подобный запрет на раскуривание ароматного дыма может появиться в Петербурге и Москве. Об этом "Невским Новостям" сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
В Петербурге находятся почти 900 заведений, в которых можно покурить кальян. Но по мнению Милонова, курильщики часто не используют мундштук, что может привести к серьёзным последствиям.
Просто запретить кальянные. И никого это не заденет. Их не было и не должно быть. Наши глупые девчонки и мальчишки решили эту модную штуку в себя впихивать. Как дети, всякую гадость тянут в рот,
– заявил депутат
С депутатом согласен доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дмитрий Вологжанин. Он отметил, что в условиях пандемии кальяны, действительно, могут быть очень опасны.
А депутат петербургского ЗакСа Алексей Цевелев считает, что решения о запрете подобных заведений должны принимать специалисты.
На время эпидемии коронавируса я бы запретил громкие высказывания депутата Милонова. Он вносит много сумятицы,
– заявил Алексей Цевелев
Ограничат ли работу кальянных в Петербурге на время пандемии коронавируса, покажет время.
Названа последняя страна Европы без коронавируса.
Фото: pixabay
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