Он направил законопроект в профильный комитет Госдумы.

Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты. Соответствующее письмо направлено в адрес комитета Госдумы по законодательству. Об этом сообщили "РИА Новости". Автор инициативы полагает, что следует закрепить право ребенка на специальную охрану и заботу. Эти понятия включают в себя правовую защиту как до, так и после рождения. Они должны утверждаться в преамбуле документа.

Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни прокомментировал парламентарий

Депутат считает, что его высказывание - не досужее мнение, а строго научный факт.

Ранее Piter.tv писал о том, что Милонов предложил провести референдум о сокращении школьной рабочей недели.

Видео: YouTube/Виталий Милонов