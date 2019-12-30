Милонов предложил провести референдум о сокращении школьной рабочей недели

Сейчас школьники Петербурга учатся 6 дней в неделю.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести референдум по вопросу о сокращении школьной рабочей недели до пяти дней. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной шестидневной учебной недели в петербургских школах.

Милонов отметил, что на сегодняшний день школа практически не занимается воспитанием ребёнка. А родителям трудно воспитывать школьника, когда у него только один выходной в неделю, и он лежит "трупиком".

На пресс-конференции 29 января присутствовали общественные деятели, муниципальные депутаты, депутаты ЗакСа и Госдумы.

В Петербурге отремонтируют одну из старейших школ за 380 млн рублей.