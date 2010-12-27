Милонов предложил ввести единые стандарты школьной формы

При этом в каждом регионе форма может быть разной с учетом культурных особенностей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

По мнению чиновника, единый внешний вид благотворно сказался бы на процессе обучения детей и не отвлекал бы их от стремления к "визуальному соревнованию". При создании формы следует учесть пожелания и культурные особенности каждого региона. Так, например, в Петербурге девочки могли бы носить передники и платья, а мальчики - картузы и френчи.

Предполагается, что властей привлекут к льготному пошиву формы для того, чтобы облегчить финансовые затраты родителей школьников.

Ранее Piter.TV рассказал, как Милонов отреагировал на заявление Ольги Бузовой о том, что она "блокадница".

Фото: Twitter/Виталий Милонов