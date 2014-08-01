Депутат Госдумы поддержал инициативу молодежи.

Российский депутат из Государственной Думы Виталий Милонов назвал "монастыринг" хорошим увлечением среди молодежи. Соответствующий комментарий политик дал в интервью журналистам телеканала "360.ru". По словам парламентария, набирающее популярность среди населения увлечение монастырями следует поддерживать. В частности, он предложил создавать про так называемый "монастыринг" телевизионные и YouTube-передачи. Таким образом спикер оценил новость о том, что молодые люди в стране стали у ходить на три-четыре недели в монастыри, заменяя таким образом походы к специалисту-психологу.

Очень хорошо, правильное увлечение. Я всецело поддерживаю <…> Просто надо об этом говорить. Можно было бы даже сделать какую-нибудь передачу хорошую, шоу, как это там происходит. Виталий Милонов, депутат ГД РФ

Экспер назвал опыт в монастыре интересным, даже в том случае, если человек в дальнейшем не будет связывать свою жизнь с церковью. Виталий Милонов объяснил, что сейчас в обществе все стремятся получить экстра-бонусы или экстра-удовольствия., а не пройти путь аскезы, воздержания или обращения души к Богу. Он призвал обратить внимание именно на последние аспекты, так как речь идет о "хорошей штуке".

Милонову не понравилась идея о платной парковке в Пушкине.

Фото: Piter.tv