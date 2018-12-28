Австралийский миллионер ищет путешественника и предлагает ему зарплату 52 тысячи долларов

Он должен стать его помощником по бизнесу.

Австралийский миллионер открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Об этом сообщает Daily Mail.

Предприниматель 26-ти лет Мэтью Лепре предлагает помощнику зарплату 52 тысячи долларов в год (примерно 4,3 тысячи долларов в месяц).

Путешествия, совмещенные с работой, сделали мою жизнь идеальной. И я хочу дать кому-то возможность тоже жить идеальной жизнью. Мэтью Лепре

Его помощник должен любить путешествовать, разбираться в компьютерах, социальных сетях, а также же быть амбициозным и организованным, способным выйти из зоны комфорта.

Заинтересованным нужно подписаться на его YouTube-канал и следить за его жизнью, чтобы разбираться в том, чем занимается предприниматель.

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Фото: Matt Lepre