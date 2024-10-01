Миллиардный товарооборот и новые соглашения ждут Петербург в Узбекистане

Петербургская делегация начала визит в Узбекистан с проектами и договоренностями.

Делегация правительства Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым прибыла в Узбекистан с официальным визитом. Основная цель поездки — укрепление деловых и культурных связей.

Ранее в КНР президенты России и Узбекистана провели переговоры, где подчеркнули важность межрегионального сотрудничества. В рамках договоренностей Петербург обозначен как один из ключевых партнеров республики.

По словам Александра Беглова, приоритетом остаётся развитие торгово-экономического взаимодействия. В 2024 году товарооборот между Петербургом и Узбекистаном достиг 589 млн долларов, что на 19% больше показателя прошлого года. Задача ближайших лет — увеличить его до 1 млрд долларов.

Среди направлений сотрудничества — совместные проекты в строительстве, торговле и медицине. Планируется представить концепцию квартала "Санкт Петербург" в Новом Ташкенте, открыть торговый дом города в 2026 году и запустить центр ядерной медицины в 2027 году.

В ходе визита стороны подпишут дорожную карту взаимодействия на 2026–2028 годы, а также закрепят список приоритетных инвестпроектов.

Фото: unsplash (Brando Makes Branding)