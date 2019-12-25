Миллиардер остался недоволен закрытием фуд-кортов из-за коронавируса

Фуд-корты закрыты до 30 августа.

Как стало известно в воскресенье, 16 августа, петербургский миллионер Максим Левченко остался недоволен тем, что фуд-корты закрыты до 30 августа для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Левченко напомнил, что много россиян потеряли работу из-за длительных ограничений, а бизнесмены терпят убытки. Происходящее сейчас существенно изменит секторы досугового и сервисного бизнеса в Петербурге. По мнению бизнесмена, рынок может потерять до 5 миллиардов к концу текущего года.

Ранее мы писали, что после карантина в офисах смягчили дресс-код.

Фото: pixabay