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Миллиардер остался недоволен закрытием фуд-кортов из-за коронавируса
Сегодня, 16:47
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smirenny

Миллиардер остался недоволен закрытием фуд-кортов из-за коронавируса

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Фуд-корты закрыты до 30 августа.

Как стало известно в воскресенье, 16 августа, петербургский миллионер Максим Левченко остался недоволен тем, что фуд-корты закрыты до 30 августа для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Левченко напомнил, что много россиян потеряли работу из-за длительных ограничений, а бизнесмены терпят убытки. Происходящее сейчас существенно изменит секторы досугового и сервисного бизнеса в Петербурге. По мнению бизнесмена, рынок может потерять до 5 миллиардов к концу текущего года. 

Ранее мы писали, что после карантина в офисах смягчили дресс-код.

Фото: pixabay

Теги: закрытие фуд-кортов, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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