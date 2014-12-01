Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока-2"

Первый газ по газопроводу могут поставить еще до конца 2021 года на европейский рынок.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в самое ближайшее время должно завершиться строительство второй нитки газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что осталось очень недолго.

Ранее Миллер отмечал, что еще до конца этого года может быть поставлен на европейский рынок первый газ по "Северному потоку-2".

С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре. Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

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Фото: gazprom.ru