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Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19
Сегодня, 10:55
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Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19

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Вице-премьер РФ назвала условие для достижения цели.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предположила, когда в стране образуется коллективный иммунитет от COVID-19. Своей позицией по данному вопросу чиновница поделилась с участниками просветительского марафона "Новое знание". Гостья проекта считает, что данного результата государство достигнет к осени. Для этого властям необходимо привить от коронавируса около 90 млн человек. В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 45,4 млн жителей страны. Полностью завершили вакцинацию 38,5 млн человек.

Голикова рассказала о проекте "санитарного щита".

Фото: Правительство России

Теги: коллективный иммунитет, новое знание, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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