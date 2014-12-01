Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19

Вице-премьер РФ назвала условие для достижения цели.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предположила, когда в стране образуется коллективный иммунитет от COVID-19. Своей позицией по данному вопросу чиновница поделилась с участниками просветительского марафона "Новое знание". Гостья проекта считает, что данного результата государство достигнет к осени. Для этого властям необходимо привить от коронавируса около 90 млн человек. В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 45,4 млн жителей страны. Полностью завершили вакцинацию 38,5 млн человек.

Голикова рассказала о проекте "санитарного щита".

Фото: Правительство России