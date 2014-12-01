Вице-премьер РФ назвала проект одним из важнейших в стране.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проекте "санитарного щита". На просветительском марафоне "Новое знание" чиновница объяснила участникам мероприятия, что данный проект является одним из самых необходимых в стране. Власти начали его реализовывать с момента оглашения Владимиром Путиным послания к Федеральному Собранию в 2021 году.

Мы активно работаем над содержанием этого документа. На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По словам эксперта, проект разрабатывается для того, чтобы государство смогло избежать социально-экономических последствий. Также в РФ планируется увеличить количество исследовательских лабораторий, который анализируют опасные для человечества вирусы и инфекции.

Голикова: коронавирус по патогенности стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой.

Фото и видео: Марафон "Новое знание"