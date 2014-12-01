Голикова: коронавирус по патогенности стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой

В России оценили уровень патогенности ковида.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что коронавирус по патогенности стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой. Такие данные чиновница предоставила во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание".

COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам заболеваний - это чума, Сибирская язва. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что на 2 сентября в мире коронавирусом заболели 218,5 млн человек. Из них свыше более 4,5 млн пациентов умерли. Согласно информации от российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, по стране было зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения. Выздоровели 6 218 048 пациентов, а погибли - 184 812.

Голикова: номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей.

Фото: Правительство России