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Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

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По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по стране составит 89%.

Россию полностью газифицируют к 2030 году. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по стране составит 89%. Миллер отметил, что по итогам 2023-го газифицировано более 400 населенных пунктов. Кроме того, было построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

Ранее Миллер сообщил о поступлении газа РФ в страны Европы, которые якобы от него отказались.

Видео: kremlin.ru

Теги: алексей миллер, газификация, газпром
Категории: Лента новостей, Новости России,

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