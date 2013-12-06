Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по стране составит 89%.

Россию полностью газифицируют к 2030 году. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по стране составит 89%. Миллер отметил, что по итогам 2023-го газифицировано более 400 населенных пунктов. Кроме того, было построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

Ранее Миллер сообщил о поступлении газа РФ в страны Европы, которые якобы от него отказались.

Видео: kremlin.ru