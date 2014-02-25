Миллер сообщил о поступлении газа РФ в страны Европы, которые якобы от него отказались

Глава "Газпрома" сообщил о поставках газа из РФ через хаб в Австрии.

Российский природный газ продолжает поступать в несколько стран европейского региона, которые якобы от него отказались. Соответствующее заявление сделал глава компании "Газпром" Алексей Миллер в интервью для телевизионной программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент из выпуска журналист Павел Зарубин выложил в собственном Telegram-канале. Гость шоу уточнил, что энергетические поставки идут в том числе через газовый хаб, расположенный на территории Австрии, в страны Юго-Восточной Европы и Европейский союз.

Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Эксперт уточнил, что российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах.

На форуме в Петербурге глава "Газпрома" заявил о нестабильности газового рынка в мире.

Фото и видео: Telegram / Зарубин