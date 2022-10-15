Миллер: возможные новые нитки "Турецкого потока" будут использовать российские турбины

Глава "Газпрома" рассказал о плане транспортировки энергоресурсов через Черное море.

Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о том, что возможные новые нитки газопровода "Турецкий поток" будут использовать российские газовые турбины. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пленарной сессии в Москве на Российской энергетической неделе. Он также прокомментировал объемы энергетический ресурсов, которые могут пройти через данный проект.

Если говорить об объемах новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках" из-за актов международного терроризма. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Эксперт добавил, что предлагаемые Россией новые объемы газа будут востребованы покупателями на глобальном энергетическом рынке.

Миллер заявил о готовности "Газпрома" быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя