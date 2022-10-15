Миллер заявил о готовности "Газпрома" быстро нарастить объёмы поставок газа в Азию

Глава компании объяснил, что "Газпром" готов выходить с новыми объемами на китайский рынок.

Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности оператора быстро и в сжатые сроки нарастить энергетические объёмы поставок газа в Азию. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками Российской энергетической недели. Эксперт пояснил, что в частности рассматривается для сотрудничества китайский внутренний рынок, так как он считается одним из самых динамически развивающихся в мире.

Это все учитывается, у нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, и в Западной Сибири, и мы оперативно можем нарастить объемы. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Эксперт добавил, что "Газпром" уже не один год реализует восточную газовую программу. Алексей Миллер назвал происходящее в мире "историческим временем", в которые Россия способна поставить рекорды по суточным поставкам природного газа в КНР. При этом поставки будут больше запланированных контрактных норм.

Миллер вспомнил текст песни Хиля "Зима", говоря о потолке цен на газ в Евросоюзе.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

