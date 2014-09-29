  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:22
75
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Миллер: к 2027 году "Газпром" начнет поставки по "Дальневосточному" маршруту

0 0

Он подчеркнул, что это добавит еще 10 млрд кубометров газа.

К 2027 году "Газпром" начнет поставки по "Дальневосточному" маршруту. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава "Газпрома" напомнил о подписании нового соглашения по строительству газопровода с Дальнего востока, которое уже вступило в силу. Он подчеркнул, что это добавит еще 10 млрд кубометров газа.

Ранее Миллер заявил, что "Газпром" в экономическом плане силен так же, как прежде.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: алексей миллер, газпром, поставки
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии