Миллер: к 2027 году "Газпром" начнет поставки по "Дальневосточному" маршруту

Он подчеркнул, что это добавит еще 10 млрд кубометров газа.

К 2027 году "Газпром" начнет поставки по "Дальневосточному" маршруту. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава "Газпрома" напомнил о подписании нового соглашения по строительству газопровода с Дальнего востока, которое уже вступило в силу. Он подчеркнул, что это добавит еще 10 млрд кубометров газа.

Ранее Миллер заявил, что "Газпром" в экономическом плане силен так же, как прежде.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН