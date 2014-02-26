Миллер: "Газпром" в экономическом плане силен так же, как прежде

Он также отметил, что компания надежно исполняет все свои обязательства.

"Газпром" в экономическом плане силен так же, как прежде. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, как себя чувствует компания после попыток Запада "нанести крах", Миллер подчеркнул, что "Газпром" чувствует себя "абсолютно уверенно". Он также отметил, что компания надежно исполняет все свои обязательства.

Могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Ранее Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН