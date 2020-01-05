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Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай

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Он подчеркнул, что речь идет об уровне объемов поставки, который был на экспорт в Западную Европу.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По словам Миллера, трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень. Он подчеркнул, что речь идет об уровне объемов поставки, который был у России на экспорт в Западную Европу.

Ранее Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: алексей миллер, газпром, китай, экспорт газа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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