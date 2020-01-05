Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о росте экспорта газа по трубе в Китай. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
По словам Миллера, трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень. Он подчеркнул, что речь идет об уровне объемов поставки, который был у России на экспорт в Западную Европу.
Ранее Новак заявил о глобальной трансформации газовой отрасли России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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