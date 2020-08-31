Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Конфликта между митингующими и силовиками не произошло.

Милиция сняла оцепление возле резиденции Александра Лукашенко, дворца независимости, который находится в Минске. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В воскресенье днём в Минске началась акция "Марш мира и независимости". В центре города собралось несколько сотен тысяч протестующих. Они направились к резиденции Лукашенко, чтобы "поздравить" его с днём рождения. Протестующие кричали "Уходи" и прочие лозунги о смене текущей власти.

Дворец независимости во время протестного шествия оцепил ОМОН. Конфликта между митингующими и силовиками не произошло. Среди участников протеста были члены оппозиционного координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова.

Ранее совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.

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