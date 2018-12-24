Милане Тюльпановой отказали в регистрации на муниципальных выборах

Часть подписей признали недействительными.

ИКМО "Гавань" отказала в регистрации Милане Тюльпановой в качестве кандидата в муниципальные депутаты. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Такое решение было принято во вторник, 23 июля. Комиссия посчитала 10 из 17 подписей избирателей в ее поддержку недействительными. Сама Тюльпанова ситуацию пока не комментировала. На прошлой неделе, 15 июля, на своей странице в Instagram она написала, что по всем вопросам относительно муниципальных выборов готова отвечать только после официальной регистрации.

Напомним, бывшая жена Александра Кержакова и дочь Вадима Тюльпанова в начале июля сообщила о своем желании стать муниципальным депутатом. Она подала документы как самовыдвиженец в одну из ИКМО на Васильевском острове.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что оппозиционеров Шуршева и Горожанко зарегистрировали в МО "Екатерингофское".

Фото: М.Тюльпанова / VK