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Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова собирается стать муниципальным депутатом
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова собирается стать муниципальным депутатом

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Она подала документы в ИКМО "Гавань" Василеостровского района.

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова подала документы в муниципальную избирательную комиссию округа "Гавань". Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

"Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но,прежде всего,я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом,который у меня есть",

- написала Милана в социальной сети

По ее словам, дальнейшая цель - "войти в двери парламента нашей страны", как когда-то это сделал ее отец. В случае избрания Милана Тюльпанова собирается особое внимание уделить законам, которые касаются матери и ребенка. 

Напомним, Вадим Тюльпанов был спикером ЗакСобрания Петербурга, членом Совета Федерации. Он ушел из жизни в 2017 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах. 

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

          Милана Тюльпанова /Instagram

Теги: гавань, муниципальные выборы, тюльпанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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