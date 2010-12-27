Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова собирается стать муниципальным депутатом

Она подала документы в ИКМО "Гавань" Василеостровского района.

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова подала документы в муниципальную избирательную комиссию округа "Гавань". Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

"Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но,прежде всего,я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом,который у меня есть", - написала Милана в социальной сети

По ее словам, дальнейшая цель - "войти в двери парламента нашей страны", как когда-то это сделал ее отец. В случае избрания Милана Тюльпанова собирается особое внимание уделить законам, которые касаются матери и ребенка.

Напомним, Вадим Тюльпанов был спикером ЗакСобрания Петербурга, членом Совета Федерации. Он ушел из жизни в 2017 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кандидатам от оппозиции массово отказывают в регистрации на участие в муниципальных выборах.

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

Милана Тюльпанова /Instagram