Оппозиционеров Шуршева и Горожанко зарегистрировали в МО "Екатерингофское"

Активисты рады, но готовы в случае неожиданного снятия с выборов обращаться в суд.

Оппозиционные кандидаты на должность муниципальных депутатов заявили о попытках МО "Екатерингофский" снять их выборов. Об этом рассказали оппозиционеры Александр Шуршнев и Федор Горожанко. Однако, прогресс в действиях молодых людей все же есть: их зарегистрировали. Несмотря на это активисты готовятся идти в суд.

Ранее МО в течение продолжительного времени отказывался признавать оппозиционеров в качестве кандидатов на выборах. Сначала петербуржцы заявили об искусственно созданных очередях, а потом - о якобы недействительных собранных подписях. На Шуршнева напали в подворотне и этот случай он также считает реакцией на его попытки стать депутатом.

Напомним, что молодые люди представляют в Петербурге штаб Алексея Навального. Активисты заявили, что независимых кандидатов могут попытаться снять с выборов.

Ранее Piter.tv писал о том, что избирком "Екатерингоф" оцепили из-за угрозы теракта.

Фото: Piter.tv