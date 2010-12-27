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Оппозиционеров Шуршева и Горожанко зарегистрировали в МО "Екатерингофское"
Сегодня, 7:50
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lesjasap

Оппозиционеров Шуршева и Горожанко зарегистрировали в МО "Екатерингофское"

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Активисты рады, но готовы в случае неожиданного снятия с выборов обращаться в суд.

Оппозиционные кандидаты на должность муниципальных депутатов заявили о попытках МО "Екатерингофский" снять их выборов. Об этом рассказали оппозиционеры Александр Шуршнев и Федор Горожанко. Однако, прогресс в действиях молодых людей все же есть: их зарегистрировали. Несмотря на это активисты готовятся идти в суд. 

Ранее МО в течение продолжительного времени отказывался признавать оппозиционеров в качестве кандидатов на выборах. Сначала петербуржцы заявили об искусственно созданных очередях, а потом  - о якобы недействительных собранных подписях. На Шуршнева напали в подворотне и этот случай он также считает реакцией на его попытки стать депутатом. 

Напомним, что молодые люди представляют в Петербурге штаб Алексея Навального. Активисты заявили, что независимых кандидатов могут попытаться снять с выборов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что избирком "Екатерингоф" оцепили из-за угрозы теракта.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шуршнев, мо екатерингофское, муниципальные выборы, оппозиционер, федор горожанко, штаб навального
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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