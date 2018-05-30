Избирком "Екатерингоф" оцепили из-за угрозы теракта

Журналистов, активистов и кандидатов в муниципальные депутаты попросили покинуть территорию.

Днем 30 июня в Петербурге оцепили ИКМО "Екатерингофское", сообщил в своем твиттере журналист Давид Френкель.

Всех находящихся на территории избиркома попросили уйти. Журналистам, активистам и кандидатам в муниципальные депутаты объяснили, что это связано с информацией о готовящемся теракте. Жителей дома при этом эвакуировать не стали.

Сотрудник полиции лентой закрыл подход к помещению. Здание проверяли кинологи.

Ранее Piter.TV сообщал, что ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО.

Видео: @merr1k / twitter