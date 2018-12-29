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Милана Тюльпанова будет вновь судиться с бывшим игроком "Зенита" Кержаковым
Сегодня, 14:32
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nadezhda_sib

Милана Тюльпанова будет вновь судиться с бывшим игроком "Зенита" Кержаковым

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Она хочет вывезти сына на отдых, но не может из-за ограничений, наложенных судом.

Телеведущая Милана Тюльпанова вновь подала в суд на своего бывшего мужа и игрока "Зенита" Александра Кержакова. Об этом 15 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что Тюльпанова не может вывезти ребенка за пределы России. Для того, чтобы снять ограничение, нужно согласие обоих родителей. Отец, Александр Кержаков, готов подписать необходимые документы, но с условием, что бывшая жена разрешит ему встречаться с ребенком, в том числе ездить с ним в отпуск, однако Милана на это не согласна. Теперь девушка хочет снять ограничение, которого раньше сама же и добивалась. 

Слушание по делу может состояться в конце августа, дата уточняется. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Земфира представила кавер на песню Цоя "Дождь для нас"

Фото: Милана Тюльпанова / Instagram 

Теги: кержаков, милана тюльпанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:14

Не забудьте добавить, что она сама же этот запрет и наложила. Дура набитая.

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