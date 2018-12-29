Милана Тюльпанова будет вновь судиться с бывшим игроком "Зенита" Кержаковым

Она хочет вывезти сына на отдых, но не может из-за ограничений, наложенных судом.

Телеведущая Милана Тюльпанова вновь подала в суд на своего бывшего мужа и игрока "Зенита" Александра Кержакова. Об этом 15 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что Тюльпанова не может вывезти ребенка за пределы России. Для того, чтобы снять ограничение, нужно согласие обоих родителей. Отец, Александр Кержаков, готов подписать необходимые документы, но с условием, что бывшая жена разрешит ему встречаться с ребенком, в том числе ездить с ним в отпуск, однако Милана на это не согласна. Теперь девушка хочет снять ограничение, которого раньше сама же и добивалась.

Слушание по делу может состояться в конце августа, дата уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Земфира представила кавер на песню Цоя "Дождь для нас".

Фото: Милана Тюльпанова / Instagram