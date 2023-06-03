Дзюба побил рекорд Кержакова по голам в истории российского футбола

Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба установил новый рекорд в истории российского футбола, став лучшим бомбардиром. В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов" Дзюба забил свой 234-й гол в карьере, превзойдя достижение легендарного Александра Кержакова, у которого было 233 гола.

Рекордный гол Дзюба забил уже на 9-й минуте встречи. Этот момент стал историческим не только для самого футболиста, но и для всего российского футбола. Напомним, что 1 марта Дзюба сравнялся с результатом Кержакова, а спустя несколько недель смог установить новую планку.

Артём Дзюба, известный своими выступлениями за "Зенит", "Спартак" и сборную России, продолжает демонстрировать высокий уровень игры даже в возрасте 35 лет. Его имя теперь навсегда вписано в историю отечественного футбола как лучшего бомбардира.

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