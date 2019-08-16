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В день гибели Виктора Цоя Земфира представила кавер на песню "Дождь для нас"

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Фанатам Земфиры очень понравилась ее версия исполнения.

В день гибели солиста группы "Кино" Виктора Цоя (15 августа) Земфира опубликовала в своем Instagram кавер на очень трогательную песню "Дождь для нас".

Фанатам Земфиры очень понравилась ее версия исполнения, ей написали немало комплиментов. Ранее певица не раз говорила, что творчество Цоя оказало на нее большое влияние.

На концертах Земфира довольно часто поет такие песни группы "Кино", как "Кукушка", "Печаль", "Легенда", "Закрой за мной дверь", "Город".

Видео: Instagram/ zemfiralive

Теги: виктор цой, земфира, кавер
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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